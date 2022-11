"Ludzie są odsyłani bez sprawdzania indywidualnego przypadku lub bez dostępnej opieki medycznej" - powiedziała w poniedziałek Katrin Goering-Eckardt portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Ci, którzy zostali zawróceni, nie mają pewności, że zostaną bezpiecznie zakwaterowani na Białorusi. Wręcz przeciwnie" - uważa wiceprzewodnicząca Bundestagu. Jak dodała, to "oczywiście zawracanie, które w Europie jest zabronione".

Wiceprzewodnicząca Bundestagu: Migranci mają prawo do sprawiedliwych procedur

Goering-Eckardt powiedziała także, że prawo europejskie musi mieć zastosowanie, być bronione i chronione na naszych europejskich granicach zewnętrznych.

"Praworządność musi dotyczyć wszystkich ludzi. Potrzebny jest humanitaryzm i porządek. Oznacza to uporządkowane rejestracje, pomoc humanitarną na miejscu i (...) legalne drogi migracji. Migranci mają prawo do sprawiedliwych procedur. Dotyczy to również sprawiedliwego rozmieszczenia w Europie. To nie jest łatwe, ale musimy zrobić wszystko, by tak się stało" - podkreśliła polityk partii Zielonych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zaczął sprowadzać uchodźców na granicę z Polską, aby wywrzeć presję na UE.

Granica polsko-białoruska. Najnowsze dane Straży Granicznej

W niedzielę na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 87 osób, poinformowała Straż Graniczna. Byli to m.in. obywatele Kamerunu, Kongo, Egiptu, Wybrzeża Kości Słoniowej. Podobnie jak w sobotę, kolejna grupa przeprawiła się przez graniczną rzekę Świsłocz.

W ostatnim czasie właśnie rzeki graniczne są miejscem, gdzie częściej dochodzi do prób przekraczania granicy z Białorusi do Polski. W sobotę łącznie 154 cudzoziemców próbowało nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią.

Na rzekach granicznych nie ma stalowego ogrodzenia, które zostało zbudowane na 186 km granicy lądowej, ale również i te odcinki obejmie powstająca tzw. bariera elektroniczna, która ma mieć 202 km. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik informował w poprzednim tygodniu, że pierwszy 35-kilometrowy odcinek zapory elektronicznej będzie oddany do użytku po 11 listopada.

Od początku miesiąca SG odnotowała w sumie ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W październiku było takich prób ponad 2,5 tys. W październiku ubiegłego roku 17,5 tys.

Dla porównania przypomnijmy, że w sierpniu 2021 r. było 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w sierpniu 2022 r. - poniżej tysiąca. We wrześniu 2021 - 7,6 tys., a w wrześniu 2022 - 1350.