Najwięcej azylantów nadal z Ukrainy

Największa grupa azylantów, licząca 977 tysięcy osób, pochodzi właśnie z Ukrainy. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się ona jednak o trzy procent. Inne duże grupy stanowią uchodźcy z Syrii - 712 tysięcy (plus 6 proc.), z Afganistanu - 323 tysiące (plus 13 proc.), Iraku - 200 tysięcy (minus 5 proc.) i Turcji - 152 tysiące (plus 51 proc.). Tych pięć narodowości stanowiło w sumie prawie trzy czwarte wszystkich osób poszukujących ochrony.