Donald Trump zmienił punkt widzenia na trwającą wojnę Ukrainy z Rosją. W ostatnich dniach krytykował zachowanie Władimira Putina. - Jestem bardzo zawiedziony prezydentem Putinem. Myślałem, że jest kimś, kto wierzy w to, co mówi. A on mówi pięknie, a później nocą bombarduje ludzi. Nie podoba nam się to - mówił.