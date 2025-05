Rosja wzmacnia siły przy dwóch krajach NATO. Trump: Wcale się nie martwię

Stany Zjednoczone wybrały inny kurs niż Europa i dystansują się od nakładanych na Rosję sankcji - wynika z publikacji "New York Times". "To dokładnie taki rodzaj rozłamu w NATO, do którego Putin chciał doprowadzić i wykorzystać przez ostatnie dwie dekady" - komentują autorzy analizy. Trump we wtorek odpowiedział też na doniesienia dziennika o rozbudowie rosyjskich baz przy granicy z Finlandią i Norwegią. - Wcale się o to nie martwię. Oni są bardzo bezpieczni - odparł krótko.