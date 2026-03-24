Ruch szefa MON ws. prezydenckiego projektu. "Zmieniliśmy kilka obszarów"
Przedstawiamy projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, która naprawia błędy prezydenckiego projektu "Polski SAFE zero proc." - powiedział we wtorek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Zmieniliśmy kilka obszarów i składamy to jako inicjatywę poselską w imieniu klubu PSL - dodał.
Jak mówił, "jeżeli są pieniądze w Narodowym Banku Polskim, to jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani, żeby były spożytkowane na bezpieczeństwo państwa polskiego".
- Chcąc skorzystać z pomysłu prezesa NBP i inicjatywy prezydenta, w jego projekcie - nad którym od początku mówiliśmy, żeby pracować - widzieliśmy wady o charakterze również konstytucyjnym. Wsłuchiwaliśmy się w (...) wszystkie stanowiska i głosy, które podały w tej dyskusji, dlatego zmieniliśmy kilka obszarów w tym przedłożeniu i składamy to jako inicjatywa poselska klubu PSL - podkreślił szef PSL.
Wicepremier: Policja i Straż Graniczna otrzymają środki
Minister wyjaśnił, że w projekcie PSL został rozszerzony zakres "podmiotowy działania funduszu".
- Wiele uwagi poświęcamy służbom takim jak Policja, czy Straż Graniczna. Mówimy o cyberbezpieczeństwie, o służbach specjalnych, ich dofinansowaniu, jak również o wojskowej służbie zdrowia - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.