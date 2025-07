Ukraina czeka na broń z USA. Media: Sprzęt gotowy do wysyłki

Większość amerykańskiej broni, która ma trafić za pośrednictwem sojuszników z NATO na Ukrainę, jest gotowa do natychmiastowej wysyłki - napisał we wtorek dziennik "New York Times". Oznacza to, że uzbrojenie jest w zapasach albo zostało dopiero co wyprodukowane - przekazała gazeta, powołując się na źródła.