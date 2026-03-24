Niebezpieczny incydent w Gnieźnie. Dwa pociągi na jednym torze

Krzysztof Ryncarz

Dwa pociągi jadące w przeciwnym kierunku znalazły się na tym samym torze. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek rano na stacji kolejowej w Gnieźnie. Maszynistom udało się jednak uniknąć katastrofy, a oba składy zatrzymały się ok. 20 metrów od siebie.

Dwa pociągi pasażerskie na tym samym torze w Gnieźnie.
Dwa pociągi jechały z naprzeciwka tym samym torem w Gnieźnie

W skrócie

  • Na stacji kolejowej w Gnieźnie dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach znalazły się na tym samym torze.
  • Maszyniści obu składów zatrzymali pociągi około 20 metrów od siebie i nie doszło do zderzenia.
  • Policja potwierdziła trzeźwość maszynisty i dyżurnego, a sprawa ma trafić do prokuratury.
Niebezpieczny incydent miał miejsce chwilę po godzinie 4 rano. Pociąg pasażerski relacji Gniezno-Poznań Główny wyjeżdżał ze stacji kolejowej w Gnieźnie gdy na swoim torze napotkał jadący z naprzeciwka inny pociąg.

Maszyniści jadących na siebie pociągów w porę zareagowali i udało im się zahamować tak, że nie doszło do zderzenia. - Pociągi zatrzymały się w odległości około 20 metrów od siebie - przekazała interii rzeczniczka prasowa gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska.

Zobacz również:

17-latek przestawił zwrotnicę kolejową (zdj. ilustracyjne)
Podlaskie

Groźny incydent na torach. Policja zatrzymała dwóch nastolatków

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

Potwierdziła również, że w wyniku incydentu nikt nie został poszkodowany.

O krok od tragedii. Pociągi jechały tym samym torem

Na miejsce zdarzenia wezwana została policja, która przebadała maszynistę jednego z pociągów i dyżurnego ruchu na możliwą obecność alkoholu we krwi. - Zarówno maszynista, jak i dyżurny byli trzeźwi - przekazała asp. sztab. Anna Osińska.

Rzeczniczka policji potwierdziła również, że służby zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o zbadanie sytuacji i to ona zdecyduje, czy w sprawie będzie toczone jakiekolwiek śledztwo.

W związku z incydentem został wstrzymany ruch kolejowy na stacji w Gnieźnie. Pociągi jadące w stronę Poznania mogły ruszyć w trasy dopiero około godziny 6, gdy tor, na którym mogło dojść do zderzenia został odblokowany.

Zobacz również:

Podlaskie. Pociąg zderzył się z trzema żubrami, utrudnienia na kolei
Podlaskie

Pociąg zderzył się z żubrami. Na miejscu pracują służby, są utrudnienia

Joanna Mazur
Joanna Mazur
