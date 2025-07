W skrócie Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają przeprowadzić rozmowę na temat wstrzymania dostaw broni przez USA dla Ukrainy.

USA wstrzymały dostawy broni do Ukrainy, tłumacząc to koniecznością przeglądu priorytetów obronnych w ramach polityki 'America First'.

Decyzja spotkała się z reakcjami Rosji i NATO.

W tym samym czasie Ukraina stara się o zakup systemów Patriot od USA, choć decyzja o sprzedaży nie została jeszcze podjęta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do rozmowy między prezydentami USA i Ukrainy ma dojść w piątek. Według anonimowych informatorów Financial Times, którzy zajmują się planowaniem spotkań, data rozmowy może się jeszcze zmienić.

FT skontaktował się zarówno z Białym Domem, jak i kancelarią prezydenta Ukrainy, ale doniesienia o piątkowej rozmowie nie zostały potwierdzone.

Wojna w Ukrainie. USA zawieszają dostawy broni dla Ukrainy

W środę rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził doniesienia, że dostaw broni do Ukrainy została wstrzymana w ramach "rygorystycznego przeglądu zdolności", by dostosować je do "priorytetów obronnych, które wspierają agendę 'America First'".

Zapowiedział również, że od tej pory USA nie będą publicznie przekazywać informacji na temat szczegółów dostaw broni do Ukrainy, jak działo się podczas rządów poprzedniej administracji.

Według informacji przekazywanych przez Biały Dom do ukraińskiej armii nie trafią m.in. rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski kierowane GMRLS do HIMARS, a także rakiety AIM-7 wykorzystywane w myśliwcach F-16 i systemach obrony powietrznej NASAM.

Rosja zadowolona po decyzji USA. Szef NATO wskazuje na Europę

Decyzja USA natychmiast została skomentowana przez rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa. - O ile nam wiadomo, powodem tej decyzji były puste magazyny, niedobór tej broni w magazynach. Ale w każdym razie, im mniej broni zostanie dostarczone do Ukrainy, tym bliżej końca specjalnej operacji wojskowej - mówił.

Szef NATO Mark Rutte wskazał, że "rozumie, że USA muszą dbać o swoje zapasy broni, ale Ukraina nie może obejść się bez wszelkiego wsparcia". - W interesie Stanów Zjednoczonych leży również to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny. A bezpieczna Europa oznacza również bezpieczne Stany Zjednoczone. To wszystko są rzeczy całkowicie ze sobą powiązane - dodał, zaznaczając, że Europa "powinna zmaksymalizować swoje wsparcie wojskowe dla Ukrainy".

Ukraina kupi systemy Patriot od USA? Donald Trump komentuje

W środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że jego kraj potrzebuje więcej systemów obrony powietrznej. "Jesteśmy gotowi je kupić lub wypożyczyć" - zapowiedział.

Tego samego dnia "Wall Street Journal" informował, że część broni, której Waszyngton postanowił nie wysłać do walczącej z Rosją Ukrainy, znajdowała się już na terytorium Polski. Mowa o ponad 100 różnego rodzaju pocisków obronnych.

Po wstrzymaniu amerykańskich dostaw resort obrony Ukrainy przekazał, że Kijów poprosił stronę amerykańską o rozmowę.

"FT" zwraca uwagę, że podczas zeszłotygodniowego szczytu NATO w Hadze Wołodymyr Zełenski mówił, że jego kraj chce kupić od USA 10 systemów Patriot, by bronić się przez rosyjskimi atakami.

Donald Trump informował, że rozważy propozycję Ukrainy. - Tak, to prawda, Ukraina chce mieć systemy rakietowe, Patrioty, i zobaczymy, czy możemy trochę ich udostępnić. Są bardzo trudne do zdobycia - mówił. - Potrzebujemy ich, ponieważ dostarczaliśmy je do Izraela. Są bardzo skuteczne, w 100 proc. skuteczne - dodał.

PiS zakaże wjazdu osobom z Bliskiego Wschodu? Przydacz w "Graffiti": Nie znam treści tej ustawy Polsat News Polsat News