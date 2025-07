Zyski ze sprzedaży ropy i gazu stanowiły ok. 30 proc. dochodów rosyjskiego budżetu w latach 2023-2024 , przy czym kluczowe znaczenie ma sprzedaż ropy . - Jeśli USA nałożyłyby sankcje wtórne na odbiorców rosyjskiej ropy, ograniczyłoby to znacznie dochody budżetowe Rosji i zmniejszyło tym samym jej możliwości finansowania wojny.

Pod koniec marca Trump w jednym z wywiadów stwierdził, że był "wkurzony" po słowach Putina podważających wiarygodność przywództwa ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. - Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi w Ukrainie, a ja będę uważał, że to wina Rosji - co może nie być prawdą - ale jeśli będę uważał, że to wina Rosji, nałożę cła wtórne na całą ropę pochodzącą z Rosji - stwierdził, już wtedy sygnalizując możliwość wprowadzenia sankcji.