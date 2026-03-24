W skrócie Na Litwie rozpoczął się sześciomiesięczny okres przejściowy, po którym usługodawcy nieznający języka litewskiego będą karani grzywną.

W litewskim Sejmie trwają dyskusje nad kolejnym zaostrzeniem przepisów, w tym wprowadzeniem obowiązkowych egzaminów z języka dla osób mieszkających na Litwie ponad 5 lat.

Obowiązkowa znajomość litewskiego przez usługodawców jest wymagana na poziomie A1 od stycznia, a w ciągu dwóch lat poziom ten zostanie podniesiony do A2.

Obowiązkowa znajomość języka litewskiego na poziomie A1 przez osoby, które pracują w sektorze usług, weszła w życie od stycznia bieżącego roku. W ciągu następnych dwóch lat przepisy zostaną zaostrzone - usługodawcy będą musieli komunikować się co najmniej na poziomie A2.

Poziomy A1 i A2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego odpowiadają podstawowej znajomości języka obcego, która pozwala na komunikacje w prostych, rutynowych sytuacjach życia codziennego.

Litwa. Zmiany w prawie uderzają w migrantów. Obowiązkowa znajomość litewskiego

W litewskim parlamencie trwa dyskusja nad możliwym kolejnym zaostrzeniem wymagań, obejmującym m.in. obowiązkowe egzaminy z języka dla osób mieszkających na Litwie ponad 5 lat, które chcą zostać kierowcami.

Zmiany są motywowane chęcią wzmocnienia procesu integracji migrantów w litewskim społeczeństwie.

- Słyszałam, że kierowcy rozmawiają między sobą po rosyjsku i mówią klientom, że są głusi i niemi. Nie chcemy jednak karać ludzi, chcemy, żeby zintegrowali się z naszym społeczeństwem i czuli się jego pełnoprawnymi członkami - zapewniała litewska posłanka Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.

Litwa zaostrza przepisy dotyczące znajomości języka. Możliwe kolejne zmiany

Zmiany, które weszły już w życie, i kolejne propozycje, budzą pytania o możliwość egzekwowania przepisów, a także kwestię zapewniania przez państwo możliwości nauki języka.

Litewscy ustawodawcy przyglądają się także rozwiązaniom, które wchodzą w życie w sąsiednich państwach. Przykładowo, w Estonii osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, muszą obowiązkowo ukończyć podstawowy moduł programu adaptacyjnego i wykazać się znajomością języka estońskiego na poziomie co najmniej A2.

Na Litwie w tym momencie znajomość języka wymagana jest tylko w przypadku pobytu stałego, nie ma też wymagań dotyczących kwestii kulturowych.

- Uważam, że nie tylko język, ale także inne kwestie związane z litewską kulturą i wartościami demokratycznymi są kluczowe - zauważa poseł Simonas Kairys, zapytany prze LRT o estońskie rozwiązanie.

Źródło: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)

