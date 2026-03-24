W skrócie W Europie od 9 marca doszło do serii ataków na obiekty żydowskie w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii, podczas których nikt nie ucierpiał.

Za ataki odpowiedzialność ogłosiła nieznana wcześniej grupa Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, lecz eksperci podkreślają brak dowodów na jej profesjonalizm i sugerują możliwe inspirowanie przez środowiska proirańskie.

W odpowiedzi na ataki Belgia wysłała wojsko do ochrony budynków żydowskich, a Holandia zwiększyła obecność uzbrojonych funkcjonariuszy.

Od 9 marca w Europie doszło do serii ataków wymierzonych w obiekty żydowskie. Najpierw podłożono ładunek wybuchowy przed synagogą w belgijskim Liege, potem zaatakowano synagogę w Rotterdamie, żydowską szkołę w Amsterdamie.

W poniedziałek nad ranem w Londynie z kolei podpalono cztery pojazdy żydowskiej ochotniczej służby medycznej Hatzola w dzielnicy Golders Green. Holenderska, belgijska i angielska policja traktuje te incydenty jako możliwe przestępstwo z nienawiści o charakterze antysemickim. Podczas ataków nikt nie ucierpiał.

Według think tanku Międzynarodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) do ataków przyznała się nieznana wcześniej grupa Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Ruch Sprawiedliwych).

Jej nagrania z wzięciem odpowiedzialności za zamachy były rozpowszechniane głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami, w tym z irackimi szyickimi bojówkami bliskimi tzw. osi oporu.

ICCT podkreśla, że nie ma twardego dowodu na bezpośrednie sprawstwo Iranu, ale cyfrowy ślad i sposób dystrybucji materiałów silnie sugerują co najmniej irańskie zaplecze lub inspirację.

Holenderski publiczny nadawca NOS zwrócił uwagę na jeszcze jeden element: polityczny antropolog i ekspert od Bliskiego Wschodu Younes Saramifar z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (VU) ocenił, że Ruch Sprawiedliwych "absolutnie nie wygląda na zorganizowaną i spójną grupę".

Jak dodał, w materiałach towarzyszących nagraniom widać błędy językowe, a autorzy "wyraźnie nie potrafią czytać ani pisać po arabsku jak Arabowie", co osłabia tezę o profesjonalnej, samodzielnej komórce terrorystycznej.

Iran działa hybrydowo w Europie? Agenci "działają na zlecenie"

W podobnym tonie wypowiedział się w programie flamandzkiego nadawcy VRT "De Afspraak" były belgijski minister sprawiedliwości Paul Van Tigchelt.

Ostrzegł on, że przez wojnę USA i Izraela z Iranem rośnie ryzyko ataków na żydowskie instytucje na Zachodzie, a zagrożenie mogą stanowić nie tylko "uśpione komórki" i samotni sprawcy, lecz przede wszystkim "agenci jednorazowego użytku", trudni do wykrycia wykonawcy wynajmowani do siania chaosu.

W jego ocenie tacy "sprawcy często nie działają z pobudek ideologicznych, lecz na zlecenie państw takich jak Rosja, Chiny czy Iran". Teza ma podstawy np. w kwestii ataku na synagogę w Rotterdamie.

Policja zatrzymała czterech podejrzanych w wieku 17-19 lat, którzy pochodzili z miasta Tilburg, ale według doniesień dziennika "De Telegraaf" trzech z nich ma pochodzić z Antyli Holenderskich na Morzu Karaibskim.

"Znak rozpoznawczy współczesnych operacji hybrydowych". Celem Izrael

ICCT zaznacza, że właśnie taki model - wykorzystywanie lokalnych, często młodych wykonawców za niewielkie pieniądze - staje się znakiem rozpoznawczym współczesnych operacji hybrydowych.

To ma utrudniać identyfikację zleceniodawcy, a zarazem wzmacniać efekt zastraszenia. Najprawdopodobniej też dlatego ataki są przeprowadzane w nocy, aby uniknąć ofiar, a tylko przyciągnąć uwagę mediów.

Eksperci podkreślają, że niezależnie od ostatecznych ustaleń śledczych, fala ataków już teraz pogłębia poczucie zagrożenia w społecznościach żydowskich w Europie.

Belgia potraktowała to na tyle poważnie, że wysłała wojsko do ochrony budynków społeczności żydowskiej, a Holandia zwiększyła ochronę poprzez dodatkowych funkcjonariuszy z bronią maszynową.

Śmiszek w ''Graffiti'' o zamykanych porodówkach w Polsce: To my stajemy okoniem w koalicji i bijemy na alarm Polsat News Polsat News