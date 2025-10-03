Napięcie na linii Indie-Pakistan. Nowe informacje, zestrzelono pięć myśliwców
Szef sił powietrznych Indii potwierdził, że w maju zestrzelono pięć pakistańskich myśliwców. Do strącenia doszło podczas walk - podkreślono. Chodzi o maszyny F-16 i JF-17.
O tym, że podczas majowych walk siły indyjskie zestrzeliły pięć pakistańskich samolotów poinformował w piątek dowódca indyjskich sił powietrznych Amar Preet Singh. Jednocześnie zaprzeczył doniesieniom, że Pakistan strącił 15 indyjskich myśliwców.
Indyjski dowódca pochwalił również po raz kolejny systemy przeciwlotnicze S-400, które Indie kupiły od Rosji na mocy zamówienia z 2018 r. o wartości niemal 5,5 mld dolarów. Amar Preet Singh już wcześniej mówił, że podczas majowych walk rosyjski system "utrzymywał samoloty Pakistanu z dala od maksymalnej odległości, na której mogłyby użyć przeciw nam broni powietrze-ziemia dalekiego zasięgu".
