W skrócie Wołodymyr Zełenski podsumował dwudniową rundę rozmów w USA dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i działań humanitarnych, które oceniono jako konstruktywne i merytoryczne.

W ostatnim tygodniu siły rosyjskie nasiliły działania ofensywne na Ukrainie, lecz nie przyniosło to znaczących zmian na froncie, a rosyjskie straty wzrosły.

Zełenski poinformował o zmasowanych rosyjskich atakach oraz ponownie zaapelował o utrzymanie sankcji i międzynarodowej presji na Rosję.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wpisie na platformie X przekazał, że otrzymał raport od ukraińskiego zespołu negocjacyjnego po drugim dniu spotkań z wysłannikami prezydenta USA.

Jak zaznaczył Zełenski, rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii związanych z doprowadzeniem do zawieszenia broni. Wyraził również wdzięczność społeczeństwu amerykańskiemu za poparcie dla "godnego pokoju" dla Ukrainy.

Rozmowy USA - Ukraina. Witkoff skomentował negocjacje na Florydzie

Do rozmów odniósł się także specjalny wysłannik Białego Domu ds. misji pokojowych Steve Witkoff. Poinformował, że zakończona w niedzielę dwudniowa runda negocjacji na Florydzie miała konstruktywny charakter i koncentrowała się przede wszystkim na wypracowaniu trwałych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz działaniach humanitarnych. Jak podkreślił, spotkania bazowały na wcześniejszych ustaleniach i dotyczyły kluczowych kwestii niezbędnych do stworzenia "niezawodnych ram bezpieczeństwa".

Witkoff zaznaczył również, że strona amerykańska pozostaje zachęcona poziomem zaangażowania w rozmowy, wskazując na ich merytoryczny przebieg. W skład delegacji USA - obok niego - weszli m.in. Jared Kushner oraz Josh Gruenbaum.

Stronę ukraińską reprezentował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, a także szef kancelarii prezydenta Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia oraz przewodniczący frakcji Sługi Narodu Dawyd Arachamija.

Ukraiński przywódca podkreślił, że kluczowe znaczenie mają skuteczne gwarancje bezpieczeństwa - nie tylko dla jego kraju, ale i całej Europy.

"Ważne jest, aby nikt z nas nie był zmuszony do powrotu do wojny za kilka miesięcy czy lat" - zaznaczył. Dodał, że szczegóły rozmów zostaną omówione po powrocie delegacji do kraju, ponieważ bezpośrednia rozmowa to najbezpieczniejszy sposób komunikacji.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie nasilają działania ofensywne

Zełenski wskazał również, że pojawiają się sygnały o możliwości dalszych wymian jeńców, co - jego zdaniem - mogłoby potwierdzać skuteczność działań dyplomatycznych. "Mamy nadzieję, że tak się stanie" - napisał.

Równolegle prezydent Ukrainy odniósł się do sytuacji na froncie. Jak przekazał, w ciągu ostatniego tygodnia siły rosyjskie próbowały nasilić działania ofensywne, wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe. Nie przyniosło to jednak znaczących zmian na polu walki, a jedynie zwiększyło straty po stronie rosyjskiej.

W obwodzie donieckim sytuacja pozostaje stabilna, natomiast w rejonach obwodu charkowskiego i przygranicznych gmin obwodu sumskiego rosyjskie próby natarcia są skutecznie powstrzymywane.

Zmasowane ataki na Ukrainę. Wołodymyr zaapelował o utrzymanie sankcji

Zełenski poinformował także, że w ciągu minionego tygodnia Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, wykorzystując niemal 1550 dronów uderzeniowych, ponad 1260 kierowanych bomb lotniczych oraz dwie rakiety.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Ukraiński przywódca zwrócił uwagę, że zwiększone dochody ze sprzedaży ropy - możliwe m.in. dzięki łagodzeniu sankcji - pozwalają Moskwie finansować dalsze działania wojenne.

Prezydent Ukrainy ponownie zaapelował o utrzymanie międzynarodowej presji na Rosję oraz skuteczne egzekwowanie sankcji, podkreślając, że tylko w ten sposób możliwe będzie ograniczenie jej zdolności do prowadzenia wojny.

