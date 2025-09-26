W skrócie Indie przetestowały pocisk balistyczny Agni-Prime z wyrzutni kolejowej, dołączając do grona państw posiadających takie zdolności.

Pocisk może przenosić głowice jądrowe i posiada zasięg ponad 2000 kilometrów.

Sukces skomentowali przedstawiciele indyjski władz, podkreślając strategiczne znaczenie wydarzenia.

Do testowego wystrzelenia Agni-Prime doszło w czwartek. Jak poinformował indyjski minister obrony Rajnath Singh w mediach społecznościowych, "pocisk nowej generacji został zaprojektowany tak, aby osiągnąć zasięg ponad 2000 kilometrów". Broń jest także zdolna do przenoszenia głowić jądrowych.

"Pierwsze tego rodzaju wystrzelenie przeprowadzono ze specjalnie zaprojektowanej mobilnej wyrzutni kolejowej, która umożliwia przemieszczanie się po sieci kolejowej bez żadnych warunków wstępnych. Pozwala to na mobilność po całym kraju i reakcję w krótkim czasie" - napisał Singh.

Za organizację innowacyjnego testu odpowiadała Indyjska Organizacja Badań i Rozwoju Obronnego. "The Washington Times" podał, powołując się na indyjskich urzędników resortu obrony, że taka metoda wystrzelenia pocisku "jest samowystarczalna i wyposażona we wszystkie niezależne funkcje startowe. W tym najnowocześniejsze systemy łączności i mechanizmy ochronne".

Amerykański dziennik podkreślił, że był to debiut testowania pocisku balistycznego w taki sposób. Jak podają z kolei indyjskie media, takie zdolności miały do tej pory tylko Chiny, USA, Rosja i Korea Północna.

"Ten udany test (...) sprawił, że Indie dołączyły do grona wybranych krajów posiadających zdolności w zakresie opracowania systemu wystrzeliwania rakiet z sieci kolejowej" - przekazał szef indyjskiego resortu obrony.

Narendra Modi rozmawiał z Władimirem Putinem. Temat wojna w Ukrainie

Agencja Reutera donosiła w połowie września, powołując się na informacje z Kremla, że premier Indii Narendra Modi rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Tematem miała być sytuacja w Ukrainie.

Przywódcy mieli dyskutować również o przygotowaniach do wizyty Putina w Indiach, która planowana jest na grudzień. Połączenie przeprowadzono z okazji 75. urodzin indyjskiego przywódcy.

"Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie" - napisał po rozmowie we wpisie premier Indii.

