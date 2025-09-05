W skrócie Donald Trump stwierdził, że USA straciły Indie i Rosję na rzecz Chin.

Szczyt SzOW w chińskim Tiencinie ukazał zacieśniające się więzi między Chinami, Indiami a Rosją.

Eksperci wskazują, że Chiny wykorzystują SzOW do prezentowania alternatywnego globalnego porządku i podważania pozycji USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social stwierdził: Wygląda na to, że straciliśmy Indie i Rosję na rzecz "najczarniejszych, najmroczniejszych Chin".

"Niech mają razem długą i pomyślną przyszłość" - dodał.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Rosja i Indie wzięły udział

Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.

Łącznie na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele ponad 20 krajów oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, w tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Wcześniej Trump nałożył cła wysokości 50 proc. na towary importowane do USA z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego. Indie są jedną z nielicznych dużych gospodarek, które nie mają porozumienia celnego z USA.

Zobacz również: Świat Szeryf Trump wchodzi do gry i zapowiada rychły koniec przestępczości Andrzej Kohut

Relacje między Waszyngtonem a Delhi są chłodne, z nieoficjalnych doniesień wynika, że Modi w ostatnich tygodniach kilkukrotnie nie odebrał telefonu od Trumpa.

Utworzona w 2001 r. SzOW wzięła swoje początki z Szanghajskiej Piątki - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, oraz dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu. W tegorocznym szczycie brali udział przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Ekspert o SzOW: Bezpośrednie uderzenie w USA

Wicedyrektor i szef Zespołu Chińskiego OSW Jakub Jakóbowski ocenił, że Pekin traktuje SzOW jako platformę ukazującą, że sprawują przywództwo już nie tylko w Azji Centralnej, ale takżeAzji Południowej.

Jednocześnie, jak zauważył, celem Pekinu jest pokazanie światu tworzonego przez Chiny nowego globalnego porządku, w którym Rosja ma być jednym z filarów owego "Pax Sinica".

- To jest bardzo bezpośrednie uderzenie w Stany Zjednoczone i tak na prawdę niejako akt oskarżenia, że w obliczu tej "niestabilności, takiej chaotycznej, agresywnej polityki Trumpa", Xi Jinping i Chińczycy mówią w ten sposób, że powojenny ład został naruszony, powrócił faszyzm, protekcjonizm i agresja. Tu oczywiście w domyśle chodzi Chińczykom o USA i w tym właśnie miejscu wstępują na arenę dziejów Chińczycy jako ten stabilny hegemon, który tworzy alternatywne struktury - powiedział Jakóbowski, odpisując chiński sposób myślenia.

Zdaniem wicedyrektora OSW, Chińczycy próbują przedstawić się światu jako stabilna alternatywa wobec USA, konsekwentnie walcząc o status globalnego hegemona. Jak dodał, szczyt w Tiencinie miał także wymiar praktyczny - alternatywny ład miałby służyć również omijaniu sankcji nałożonych przez USA i "przeciwdziałaniu Stanom i ich sojusznikom na całym świecie".

Jakóbowski ocenił, że szczyt SzOW - to w chińskim zamyśle "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą, pod wspólnym sztandarem" i niejako konsolidowanie przeciwników USA oraz odpowiedź na niedawne szczyty na Alasce i w Waszyngtonie, będące próbą konsolidacji Zachodu.

Jak podkreślił, nie wszyscy uczestnicy szczytu w pełni popierają tę chińską wizję, choćby premier Indii, który chce zachować wizerunek swojego kraju jako państwa niezrzeszonego, poza sojuszami, a jego pierwsza od 7 lat wizyta w Chinach odbyła się "ze względów taktycznych".

W ocenie szefa zespołu chińskiego OSW, Indie starają się zakomunikować USA swoje niezadowolenie wynikające m.in. z nałożenia na nie amerykańskich ceł i pokazać, że mają alternatywy.

"Imperium się sypie i pada". Wipler o zadłużeniu USA Polsat News Polsat News