Dorota Hilger

Jednostki dronowe i antydronowe wejdą w skład wszystkich oddziałów bojowych armii Holandii - zapowiedział dowódca holenderskich sił zbrojnych. To pierwszy kraj NATO, który decyduje się na taki krok. Decyzja została podjęta na podstawie wniosków wyciągniętych z wojen w Ukrainie i w Iranie.

Żołnierz armii Holandii. Obok sprzęt wojskowy podczas ćwiczeń NATO.
Holandia jako pierwszy kraj w NATO stworzy oddziały dronowe w całej armii

W skrócie

  • Holenderskie siły lądowe jako pierwsze w NATO włączą jednostki dronowe i antydronowe do wszystkich oddziałów bojowych.
  • Ministerstwo obrony w Holandii od kwietnia rozpocznie rekrutację od 1000 do 1200 osób do nowych formacji dronowych.
  • Dowódca sił zbrojnych gen. Onno Eichelsheim wskazał, że decyzja jest wynikiem doświadczeń z wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak powiedział dowódca holenderskich sił zbrojnych gen. Onno Eichelsheim, od kwietnia ministerstwo obrony rozpocznie rekrutację od 1000 do 1200 osób do nowych formacji. Według Eichelsheima pierwszych 600 specjalistów uda się pozyskać bardzo szybko.

Holandia włączy oddziały dronowe do całej armii. Jako pierwszy kraj w NATO

Dowódca podkreślił, że decyzja jest efektem wniosków wyciągniętych z wojen w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem drony, a także systemy służące do ich zwalczania, odgrywają obecnie znacznie większą rolę w działaniach zbrojnych niż wcześniej.

Eichelsheim zaznaczył, że powodzenie projektu będzie zależało od ścisłej współpracy z przemysłem dronowym. Jak ocenił, wojsko musi stale modernizować i dostosowywać używane systemy do zmieniających się warunków pola walki.

Według dowódcy Holandia jest pierwszym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które decyduje się na tak szerokie wdrożenie jednostek dronowych w strukturach armii.

