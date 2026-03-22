W skrócie Ukraińska armia zestrzeliła rosyjskiego drona Skat 450M, którego szacunkowa wartość wynosi około 400 tysięcy dolarów.

Łącznie Ukrainie udało się zniszczyć dotychczas tylko kilkanaście takich bezzałogowców.

Ukraińskie siły zestrzeliły także nowy rosyjski dron Klin, wyposażony w zaawansowaną baterię Li-AFB i funkcję automatycznego namierzania oraz detonacji w powietrzu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o zestrzeleniu rzadkiego bezzałogowca w mediach społecznościowych przekazała w niedzielę Jednostka Systemów Bezzałogowych Państwowej Służby Granicznej Ukrainy "Strix".

Ukraińscy wojskowi podzielili się także nagraniem pokazującym moment uderzenia w dron Skat 450M. Szacunkowa wartość tego typu broni wynosi około 400 tysięcy dolarów.

Do tej pory Ukrainie udało się zniszczyć tylko kilkanaście takich bezzałogowców - opisuje RBC Ukraine.

"Wróg szybko się adaptuje i tworzy nową broń, ale jednostka Strix zawsze jest gotowa na nowe wyzwania" - napisała grupa w mediach społecznościowych.

Kadr z filmu, gdy Ukraińcy zniszczyli rzadkiego rosyjskiego drona

Wojna w Ukrainie. Wart 400 tysięcy dolarów rosyjski dron zestrzelony

Ukraińscy wojskowi podkreślili w komunikacie, że Rosja cały czas stara się rozwijać nowe rodzaje broni, ale Ukraina jest gotowa, aby stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Skat 450M nie jest pierwszym rzadkim dronem, który w ostatnim czasie udało się zestrzelić stronie ukraińskiej.

Tego samego dnia ukraiński specjalista ds. walki elektronicznej Serhij "Flash" Bieskrestnow podzielił się zdjęciami przedstawiającymi inny nietypowy bezzałogowiec, który stał się przedmiotem udanego ataku Ukrainy.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Ukraińskim siłom udało się zestrzelić nowy rosyjski dron Klin, wyróżniający się wykorzystaniem wyjątkowo zaawansowanej baterii Li-AFB. Jego głowica waży do pięciu kilogramów i jest wyposażona w funkcję automatycznego namierzania celu oraz detonacji w powietrzu.

Źródło: RBC-Ukraine

