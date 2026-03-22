W skrócie Generał Wałerij Załużny ostrzega, że nie da się przewidzieć, jak długo potrwa konflikt w Iranie.

Według Załużnego wojna w Ukrainie zmieniła paradygmat działań wojskowych - chodzi o scenariusz walk z wykorzystaniem technologii i "stref śmierci".

Załużny ostrzega, że ewentualna operacja lądowa USA w Iranie może doprowadzić do starcia na wyniszczenie, co "byłoby katastrofą".

Były głównodowodzący ukraińskiej armii, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, generał Wałerij Załużny, na łamach brytyjskiego dziennika "The Telegraph" porównuje konflikt w Iranie do wojny w Ukrainie.

"Zniszczenie równowagi w jednej części świata wzbudza pragnienie i potrzebę zniszczenia równowagi w innym miejscu, aż do wybuchu wojny światowej" - pisze wojskowy, dodając, że w 2022 roku Rosja spodziewała się szybkiego zwycięstwa nad Ukrainą - podobnie jak większość świata. Do niego jednak nie doszło.

Wojna w Ukrainie jak konflikt w Iranie? Załużny ostrzega

"Poprzednie konflikty na Bliskim Wschodzie, które szybko przemijały, wytworzyły pewne fantazje. Jestem zmuszony was rozczarować. W tym momencie nie da się przewidzieć, jak długo potrwa ten konflikt" - zaznacza wojskowy.

Wojna w Ukrainie, w ocenie Załużnego, zupełnie zmieniła paradygmat działań wojskowych. "Dzisiaj, stosunkowo niewielkim kosztem, każdy kraj może osiągnąć zdolności bojowe, które wyraźnie przekraczają te płynące z jego sytuacji demograficznej lub ekonomicznej, jeżeli tylko istnieje ku temu wola polityczna" - zauważa.

W realiach tradycyjnej wojskowości, w przypadku przejścia do operacji lądowej, która kilkukrotnie pojawiła się w wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, wojna w Iranie mogłaby potoczyć się na dwa sposoby - zgodnie ze scenariuszem szybkiego, całkowitego pokonania lub scenariuszem walk na wyczerpanie.

Jeżeli Iranowi uda się zrealizować drugą z tych opcji, jak uczy doświadczenie Ukrainy, będzie to oznaczało poważne problemy dla atakujących - nie tylko zrujnowanie światowego handlu ropą, ale także gigantyczne szkody gospodarcze.

"Jeśli broniący się wybiorą strategię wyniszczającą, atakujący z pewnością będą mieli problemy" - ocenia były wojskowy.

"Strefy śmierci" w Iranie? "To będzie katastrofa"

Załużny zwraca także uwagę, jak tragiczne mogą być skutki przeniesienia na pustynne pola bitew w Iranie znanych z ukraińskiego frontu "stref śmierci", obszarów nadzorowanych przez drony tak dokładnie, że żaden żołnierz nie jest w stanie wyjść z nich żywy. "To będzie katastrofa" - zaznaczył.

W ocenie Załużnego walkę w takich warunkach toczyć potrafiliby Ukraińcy, a właściwie toczą ją obecnie w obronnej wojnie z Rosją. Prócz tego były wojskowy wskazuje właśnie na Rosję oraz Teheran, który w przypadku lądowej operacji USA w Iranie byłby stroną okopaną w defensywie i mógłby grać na wyniszczenie atakującego.

Źródło: "The Telegraph"

Komorowski w ''Prezydentach i premierach'' o coraz droższym paliwie: Przełoży się to na wzrost wszelkich cen Polsat News Polsat News