Nocą ze środy na czwartek pod Waszyngtonem doszło do katastrofy lotniczej , gdzie wojskowy śmigłowiec Black Hawk zderzył się z samolotem pasażerskim Bombardier CRJ 700 linii American Airlines. Liczba ofiar rośnie, a wraz z nią pojawiają się pytania, jak to możliwe, że w sercu Stanów Zjednoczonych doszło do tej tragedii? I czy samolot wciąż pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu?

Niebezpieczne lotniska. "Samolot nagle dostaje w ogon"

Badanie wypadków i katastrof lotniczych

Dwa pierwsze elementy prowadzą wprost do trzeciego, jakim jest: czynnik ludzki. - To mogą być nieporozumienia w załodze, nieumiejętność co do podejmowanych decyzji, błędna ocena sytuacji. Na wszystko są procedury, ale to nie kamienne tablice, do każdej kwestii trzeba podchodzić z rozsądkiem. Dotyczy to również korzystania przez załogę ze sztucznej inteligencji, automatycznego pilota, GPS-u - tłumaczy specjalista.