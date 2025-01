Ostatnie chwile przed tragedią. Dotarli do rozmów z wieży kontroli lotów

USA. Katastrofa lotnicza. Wyciekło nagranie z wieży kontroli lotów

Chwilę później wieża kontroli lotów poinformowała pilota innej maszyny o tym, co się stało. - Nie wiem, czy złapałeś wcześniej, co się stało, ale doszło do zderzenia na podejściu do lądowania 3-3 - powiedział kontroler. Następnie poinformował pilota, że wszelkie operacje na lotnisku zostaną wstrzymane.