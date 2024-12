Coraz więcej wskazuje na to, że do katastrofy azerskiego samolotu przyczynił się rosyjski system przeciwlotniczy. Z maszyny wydobyto już obie czarne skrzynki, które mają pomóc ustalić, co się wydarzyło. Oficjalnie śledztwo w sprawie przyczyn tragedii wciąż trwa, a władze zaangażowanych w nie krajów wstrzymują się od komentarza.