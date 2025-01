"To zła sytuacja, która wygląda tak, jakby można było jej zapobiec" - ocenił prezydent Donald Trump, odnosząc się do katastrofy lotniczej, do której doszło pod Waszyngtonem. Przywódca Stanów Zjednoczonych wystosował także oficjalne oświadczenie opublikowane przez Biały Dom. Po zderzeniu śmigłowca wojskowego z samolotem maszyna wpadła do rzeki. Są już informacje o kilkunastu ofiarach.