- Putin zabił mojego męża, Aleksieja Nawalnego. To na jego rozkaz Aleksiej był torturowany przez trzy lata. Był głodzony w maleńkiej, kamiennej celi. Odcięty od świata zewnętrznego. Bez dostępu do odwiedzin, rozmów telefonicznych, nawet do listów. Potem go zabili - powiedziała Julia Nawalna w Strasburgu.

Wdowa po rosyjskim opozycjoniście oceniła, że z jednej strony zabójstwo jej męża "zademonstrowało, że Putin jest zdolny do wszystkiego", zaś z drugiej "wiele osób ma wrażenie, że Putina nie można pokonać".

47-latka zapowiedziała, że "Putin odpowie za to, co zrobił Rosji", wezwała także europosłów do podjęcia innowacyjnych działań w celu ścigania przywódcy wschodniego państwa.

- Nie zaszkodzi się Putinowi kolejną rezolucją, czy kolejnymi sankcjami, które nie będą się różniły od poprzednich. Nie można go pokonać, myśląc, że to człowiek z zasadami, moralnością. Taki nie jest. Aleksiej uświadomił to sobie bardzo dawno temu - powiedziała w trakcie sesji plenarnej.

Nawalna o Putinie: Szef zorganizowanej grupy przestępczej

Według żony działacza antykorupcyjnego wysiłki Zachodu powinny być skupione wokół "biznesowej" działalności Władimira Putina.

- Nie mają państwo do czynienia z politykiem, ale z krwawym gangsterem. Putin jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej. (...) Są w niej truciciele i zamachowcy, ale to tylko marionetki - wskazała Nawalna.

Rosjanka wskazała na potrzebę podjęcia działań podobnych do walki ze zorganizowaną przestępczością.

- Nie noty dyplomatyczne, ale dochodzenia dotyczące machinacji finansowych. Nie wyrazy zaniepokojenia, ale przede wszystkim przeszukania u wszystkich członków tej mafii w państwa krajach. U wszystkich tych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi w ukrywaniu jego pieniędzy - mówiła.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Podano szczegóły pogrzebu

Żona opozycjonisty przekonywała, że na świecie są "dziesiątki milionów Rosjan" przeciwnych Putinowi oraz wojnie.

- Ich nie należy prześladować. Wprost przeciwnie, z nimi trzeba współpracować - stwierdziła.

Aleksiej Nawalny przez lata był głośnym krytykiem Władimira Putina. Zmarł 16 lutego w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Informacje o zgonie podała służba więzienna. W oficjalnym komunikacie przekazano, że opozycjonista miał poczuć się źle podczas krótkiego spaceru na terenie kompleksu.

Pogrzeb rosyjskiego działacza antykorupcyjnego zaplanowano na 1 marca w Moskwie. Tego samego dnia ma odbyć się także uroczystość pożegnania. Aleksiej Nawalny zostanie pochowany na cmentarzu Borisowskim.

***

