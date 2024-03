"Na kilka godzin przed pogrzebem Aleksieja Nawalnego pod kościołem zbierają się służby, przyjeżdżają wozy policyjne i specjalne autobusy. Na drodze od metra do cerkwi i na cmentarzu Borisowskim zainstalowano metalowe ogrodzenia " - informuje niezależny rosyjski serwis Mediazona.

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Utrudnienia podczas uroczystości

W pobliżu cerkwi występują problemy z połączeniem internetowym - przekazał korespondent Mediazony. W czwartek serwis The Insider informował, że obok świątyni zainstalowana została antena służącą do kierowania łącznością przez struktury siłowe. Media nie wykluczają, że podczas ceremonii może dochodzić do celowego zagłuszania sygnału.