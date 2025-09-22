"Mur dronowy" na granicy UE. Będzie spotkanie z udziałem Polski

Polska weźmie udział wraz z siedmioma "państwami przyfrontowymi" w czwartkowej wideokonferencji zorganizowanej przez KE. Tematem będzie wzmocnienie wschodniej granicy Sojuszu poprzez budowę "muru dronowego", opierającego się na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych zarządzanych przez sztuczną inteligencję, a także specjalnych, mobilnych platform przeciwdronowych, czujników naziemnych i nadzoru satelitarnego.

Polska zaproszona na spotkanie na temat "muru dronowego"
Unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius zorganizuje w czwartek wideokonferencję z udziałem przedstawicieli siedmiu tzw. państw przyfrontowych UE, w tym Polski, na temat "muru dronowego" - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. Jak dodał, KE chce poznać potrzeby tych krajów.

Zaproszenia otrzymały: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Bułgaria. KE chce, by w spotkaniu wziął także udział przedstawiciel rządu Ukrainy. Według rzecznika KE spotkanie ma się odbyć na szczeblu politycznym, spodziewani są więc ministrowie lub wiceministrowie.

Rosyjskie powietrzne prowokacje. Unia Europejska odpowiada

- To jest konkretny rezultat wizyt, które przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odbyła wraz z komisarzem Kubiliusem w tych krajach w tym miesiącu. Jest to też kontynuacja tego, co przewodnicząca mówiła w swoim orędziu o stanie Unii o potrzebie wzniesienia takiego "muru dronowego", co pokazały wtargnięcia dronów do Polski i Rumunii - powiedział Regnier.

Jak dodał, KE chce się dowiedzieć od siedmiu państw członkowskich, jakie są ich potrzeby i możliwości oraz w jaki sposób Komisja może się zaangażować. - Po tym spotkaniu zdecydujemy o potencjalnych następnych krokach - przekazał Regnier.

    Kwestia europejskiej odpowiedzi na rosyjskie działania ma być też omawiana na najwyższym politycznym szczeblu UE - na szczycie unijnych liderów 1 października w Kopenhadze. Zapowiedział to w piątek gospodarz unijnych szczytów, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, w reakcji na naruszenie tego dnia estońskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie myśliwce.

    W zeszłym tygodniu Regnier nie wykluczył zaangażowania funduszy z nowego instrumentu pożyczkowego SAFE w budowę "muru dronowego". Pożyczki w jego ramach zostaną przekazane wszystkim krajom przyfrontowym. - Instrument SAFE może przyczynić się do budowy muru, jeśli państwa członkowskie w swoich planach krajowych, które przedłożą nam do 30 listopada, będą domagać się pewnych elementów mogących potencjalnie przyczynić się do powstania tego muru - powiedział rzecznik KE.

    Czym jest "mur dronowy"?

    Projekt ten nie jest zupełnie nową inicjatywą. Pierwsze informacje dot. wspólnych działań europejskich krajów w kontekście zabezpieczenia wschodniej flanki NATO pojawiły się w maju 2024 roku.

    "Mur dronowy" miałby zostać zintegrowany m.in. z polskim systemem obrony "Tarcza Wschód".

    - To nie będzie symboliczny mur. To prawdziwy mur. Technologia jest gotowa. Teraz potrzebujemy koordynacji politycznej na szczeblu UE lub NATO - mówił Martin Karkour, dyrektor ds. sprzedaży w niemieckiej firmie Quantum System, zaangażowanej w projekt.

    Według wstępnych założeń "mur dronowy" ma opierać się na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych, które zarządzane będą przez sztuczną inteligencję, a także specjalnych, mobilnych platform przeciwdronowych, czujników naziemnych i nadzoru satelitarnego.

