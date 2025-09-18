Jak informuje Reuters, Andrius Kubilius planuje wideokonferencję, w której udział wezmą ministrowie obrony krajów Unii Europejskiej. Głównym tematem spotkania ma być utworzenie "muru dronowego" na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Wydarzenie ma zostać zorganizowane w przyszłym tygodniu. Nie podano jednak konkretnej daty, ani też pełnej listy uczestników.

Czym jest projekt "muru dronowego"?

Projekt tzw. "muru dronowego" nie jest zupełnie nową inicjatywą. Pierwsze informacje dotyczące wspólnych działań europejskich krajów w kontekście zabezpieczenia wschodniej flanki NATO pojawiły się w maju zeszłego roku.

Nieoficjalnie informowano, że w projekt zaangażowanych jest sześć państw graniczących z Rosją: Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. Zainteresowanie dołączeniem do inicjatywy wyrażały także Niemcy.

"Mur dronowy" miałby zostać zintegrowany m.in. z polskim systemem obrony "Tarcza Wschód".

- To nie będzie symboliczny mur. To prawdziwy mur. Technologia jest gotowa. Teraz potrzebujemy koordynacji politycznej na szczeblu UE lub NATO - mówił Martin Karkour, dyrektor ds. sprzedaży w niemieckiej firmie Quantum System, zaangażowanej w projekt.

Według wstępnych założeń "mur dronowy" ma opierać się na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych, które zarządzane będą przez sztuczną inteligencję, a także specjalnych, mobilnych platform przeciwdronowych, czujników naziemnych i nadzoru satelitarnego.

Podstawowym celem ma być wykrywanie i natychmiastowe eliminowanie zagrożeń w przestrzeni powietrznej.

Prezydent pytał o reparacje podczas wizyty w Berlinie. Szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': Walnęli głową w mur i się nauczyli Polsat News Polsat News