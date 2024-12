Wray chce "uniknąć wciągania FBI w spór"

- Po tygodniach starannego namysłu zdecydowałem, że właściwą rzeczą dla Biura jest, abym służył do końca obecnej administracji w styczniu , a następnie ustąpił (...). To najlepszy sposób, aby uniknąć wciągania Biura głębiej w spór - miał powiedzieć.

Wray odniósł się do spodziewanej dymisji po objęciu urzędu przez Trumpa, który zapowiedział, że dyrektorem FBI uczyni Kashyapa Patela.

- To nie jest dla mnie łatwe. Kocham to miejsce, naszą misję, ludzi. Ale zawsze skupiam się na robieniu tego co dobre dla FBI - podkreślił Chris Wray.