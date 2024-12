Rumuńskie służby zatrzymały grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy jechali do Bukaresztu. Jak się okazało byli to członkowie najemniczej formacji przypominającej Grupę Wagnera, a jej przywódca jest powiązany ze skrajnie prawicowym kandydatem na prezydenta Calinem Georgescu. Według dziennika "Financial Times" celem grupy było wzniecenie niepokojów w kraju.