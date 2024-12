Ukraina na około pięć tygodni przed obaleniem dyktatury wysłała do Syrii 20 doświadczonych operatorów dronów oraz 150 dronów FPV - przekazuje "Washington Post", powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie.

Ukraina wsparła syryjskich rebeliantów

Jak wskazano w publikacji, pomoc z Kijowa odegrała skromną rolę, "ale była godna uwagi jako część większych ukraińskich działań, by potajemnie uderzyć w rosyjskie operacje na Bliskim Wschodzie , w Afryce i w samej Rosji ".

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wysunął podobne oskarżenia we wrześniu. Powiedział, że w Syrii jest wielu "ukraińskich wysłannikow", którzy prowadzą "brudne operacje". Strony rosyjska twierdziła także, że pomoc dla rebeliantów miała jeszcze inny cel - zwerbowanie Syryjczyków do wojny. Nie ma na to jednak żadnych dowodów.