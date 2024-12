Rosja zapowiada odwet

"W toku śledztwa ustalono, że do ataku użyto sześciu amerykańskich pocisków balistycznych ATACMS " - dodano.

Rosja odpowie Oriesznikiem?

Stało się to niedługo po tym, jak USA zezwoliły Ukrainie na użycie pocisków ATACMS, które umożliwiają Ukrainie przeprowadzanie ataków w głąb Rosji.

Czym jest ATACMS?

ATACMS to amerykański system rakietowy ziemia-ziemia, opierający się na (napędzanych paliwem stałym) pociskach balistycznych bardzo krótkiego zasięgu. Jest zaliczany do broni precyzyjnego rażenia. Ich zasięg ma wynosić do 300 km.