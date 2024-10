- Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, to dla mnie wielki zaszczyt móc po raz drugi być w Mińsku na tej konferencji. Dziękuję, że mogłem przedstawić państwu stanowisko Węgier w sprawie globalnego bezpieczeństwa - powiedział w języku rosyjskim Peter Szijjarto . Ten początkowy fragment jego wystąpienia odnotowały najważniejsze kremlowskie media.

- My, Węgrzy, przestrzegamy naszej suwerenności. Istnieją pewne siły poza naszym krajem i są pewne osoby w naszym państwie, które chcą, abyśmy zrzekli się przynajmniej części naszej suwerenności. Ale zapewniam, że to się nigdy nie stanie - deklarował polityk Fideszu. Przypomnijmy, że Węgry pełnią obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej .

"Wszyscy na tej współpracy zyskamy". Budapeszt wzywa do zniesienia sankcji

Szijjarto wezwał także społeczność międzynarodową do zacieśniania relacji euroazjatyckich.

- Jeśli wrócimy do tej współpracy, to wszyscy na tym zyskamy. Może nie jest to najmądrzejsza i najbardziej wyrafinowana propozycja w historii dyplomacji, ale zawsze lepiej być po stronie zwycięzców niż przegranych - powiedział podczas przemówienia na II Mińskiej Konferencji Bezpieczeństwa Eurazjatyckiego.