Medycy z Polski u Saakaszwilego. Miało dojść do incydentu

Gruzińskie władze informują, że podczas wizyty polskich medyków u byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego doszło do niepokojącego i "nielogicznego" incydentu. Interia poprosiła w tej sprawie o komentarz wiceministra MSZ Pawła Jabłońskiego. Polityk przekazał, że nie może nic powiedzieć, bo według niego "mamy do czynienia z doniesieniami medialnymi", a filmu z oficjalnego profilu gruzińskiej służby więziennej jeszcze nie oglądał. Na filmie ma być widać, jak jeden z mężczyzn wyjmuje z buta rzecz zawiniętą w biały papier. Jakość nagrania nie pozwala jednak, by widz sam przekonał się, co w nim schowano.