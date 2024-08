Według najnowszego komunikatu Białego Domu wydanego w czwartek Nicolas Maduro "całkowicie" przegrał ostatnie wybory prezydenckie . Dodatkowo podczas rozmowy z reporterami Joe Biden wyraził poparcie do przeprowadzenia nowej elekcji.

Do wymiany zdań z prasą doszło po tym, jak przedstawiciele Brazylii oraz Kolumbii wezwali do przeprowadzenia nowego głosowania - wcześniejsze zostało zakwestionowane przez państwa zachodnie.

Hojna oferta dla Nicolasa Maduro. Waszyngton komentuje

Jego rywale przekonują, że to oni - według nich - są zwycięzcami i ujawniają skalę korupcji, wzajemnych powiązań oraz prawdziwe wyniki elekcji. W międzyczasie w amerykańskich mediach pojawiła się informacja o rzekomej intratnej propozycji dla Maduro - Stany Zjednoczone miały złożyć prezydentowi ofertę amnestii po spornej elekcji. Waszyngton błyskawicznie zdementował te doniesienia.

Wybory w Wenezueli powtórzone? Opozycja nieprzekonana

Pomysł zorganizowania ponownych wyborów nie przypadł do gustu wenezuelskiej opozycji. Jej liderka - Maria Corina Machado (wykluczona z szans na start w wyborach) - odrzuciła propozycję forsowaną przez Brasilię.

Podczas wirtualnej konferencji prasowej z argentyńskimi mediami oceniła, że powtórzenie wyborów byłoby "obrazą" dla ludzi i zapytała, czy jeśli odbędą się drugie wybory, a Maduro nadal nie zaakceptuje wyników, to "czy pójdziemy na trzecie?" .

Wenezuelskie prawo - jak zwraca uwagę Associated Press - dopuszcza możliwość powtórzenia głosowania pod warunkiem, że Narodowa Rada Wyborcza lub wymiar sprawiedliwością unieważnią wybory uznane za "ustawione" lub których wyniku nie można było ustalić.

Nowe wybory muszą się odbyć w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy na tych samych warunkach, co unieważnione głosowanie, a na karcie do głosowania muszą znaleźć się ci sami kandydaci.