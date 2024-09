Białoruś. Alaksandr Łukaszenka ostrzega Zachód

- Mówiłem już, że atak na Białoruś to trzecia wojna światowa. Putin niedawno to potwierdził, tak zmieniając doktrynę nuklearną, że (w razie ataku na Rosję i Białoruś - red.), użyjemy broni jądrowej. Potwierdził to, co ja powiedziałem. To była istota mojej wypowiedzi - powiedział do studentów.