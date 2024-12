Ławrow zakpił z OBWE. Sikorski wyszedł

- Sytuacja, w której w ogóle pojawiają się spory, rozdźwięki, dylematy, pomiędzy państwami demokratycznymi w sprawie obecności przedstawiciela państwa-agresora, to najlepsza ilustracja problemu. Trzeba się w ogóle zastanowić nad wartością dodaną OBWE w obecnym kształcie. Mówię to jako człowiek, który jako młody dyplomata zajmował się tą działką. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosja przede wszystkim podeptała wszystkie możliwe zasady, umowy i porozumienia OBWE. Doprowadziła organizację do takiego stanu, że jej wartość jest dziś znikoma - dodaje Pszczel.

- Przekazałem delegacji rosyjskiej, że nie dajemy się nabrać na tę kaskadę kłamstw. Wiemy, co robią. Próbują odbudować Imperium Rosyjskie. Na to nie ma zgody. Rosja niszczy Ukrainę, ale też przyszłość swojego kraju. Dopóki nie zakończy tej brutalnej wojny jej członkostwo w OBWE powinno zostać zawieszone - tłumaczył później Sikorski .

Ławrow upokorzył Blinkena. "Zrobił to, co chciał"

- Jeśli już wynikła taka sytuacja, że byli przedstawiciele różnych państw, to na samo przemówienie Ławrowa powinni wyjść. Uważam ze wszech miar słuszne zachowanie przedstawicieli tych kilku państw, włącznie z ministrem Sikorskim. W tym przypadku ci, którzy opuścili to pomieszczenie, postąpili słusznie - podkreśla Pszczel.

- Żałuję, że nasz kolega pan Ławrow wyszedł z sali i nie był na tyle uprzejmy, aby mnie wysłuchać, tak jak my wysłuchaliśmy go - powiedział Blinken cytowany przez AFP.

- Wyjście Ławrowa pokazuje, że nie można pozwolić na wykorzystywanie formuły OBWE do działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Rosja dostaje za darmo platformę, którą będzie do tego celu wykorzystywać. Wartość jakiegokolwiek dialogu z Rosją jest żadna. Wydaje mi się, że to powinno dać do myślenia tym, którzy zostali tak potraktowani. Ławrow po prostu zrobił to, co chciał - zauważa Pszczel.