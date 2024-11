Siergiej Ławrow zjawi się na grudniowym szczycie OBWE na Malcie - potwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. W odpowiedzi na te doniesienia Malta przekazała jedynie, że zaproszenie zostanie skierowane do wszystkich delegacji, a co za tym idzie także do Rosji. Zeszłoroczna obecność rosyjskiego ministra spraw zagranicznych na szczycie wywołała bojkot części delegatur, w tym Polski.