Ankieta w Rosji. Większość badanych Rosjan obwinia Ukrainę

W ankiecie miały wziąć udział 652 osoby. Ponad 50 proc. z nich uważa, że za atak terrorystyczny odpowiadają władze ukraińskie . Nieco ponad jedna czwarta respondentów ( 27 proc. ) obwinia tzw. Państwo Islamskie (IS), a 6 proc. - "kolektywny Zachód" . Najmniej badanych wskazało, że w ataku terrorystycznym brały udział władze rosyjskie lub byli uczestnicy inwazji na Ukrainę.

"FT" podaje, że respondenci w wieku 18-30 lat, którzy sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie, częściej obwiniali IS niż Kijów . Wśród przeciwników inwazji na islamskich radykałów wskazuje 50 proc. osób, podczas gdy wśród zwolenników wojny odsetek ten wynosi 12 proc.

Socjolog i dyrektor Centrum Lewady Denis Wołkow powiedział "Financial Times", że jeśli rosyjska propaganda i władze obwinią Ukrainę za atak terrorystyczny, "ludzie w to uwierzą, ponieważ przestrzeń informacyjna w Rosji jest prawie całkowicie kontrolowana ".

Niezależny rosyjski portal Meduza podkreśla, że do wyników badań przeprowadzonych w warunkach cenzury i represji należy podchodzić z ostrożnością, gdyż nie można ich uznać za w pełni wiarygodne .

Zamach terrorystyczny pod Moskwą

Do zamachu w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą doszło wieczorem, 22 marca. Sprawcy otworzyli ogień do znajdujących się w środku ludzi i zdetonowali ładunki wybuchowe, wybuchł pożar. Według rosyjskiego ministerstwa zdrowia w wyniku ataku zginęły co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych.