Masowo uciekają po zamachu pod Moskwą. "Strach, panika"

Migranci masowo wyjeżdżają. Wszystko przez zamach pod Moskwą

Wiceminister Shakhnoza Nodiri przekazała w rozmowie z prokremlowską agencją TASS, na którą powołuje się Kommiersant, że w jej ocenie, jest to sytuacja przejściowa i niedługo ustanie. - Jest wiele telefonów. Najprawdopodobniej są to nie tyle skargi, ile strach, panika. Wielu chce wyjechać - przekazała.

Ministerstwo Pracy, Migracji i Zatrudnienia monitoruje obecnie sytuację. Jak przekazano, "więcej osób przyjeżdża do Tadżykistanu, niż wyjeżdża".

Zamach pod Moskwą. Zatrzymania w Tadżykistanie

Do zamachu pod Moskwą doszło w ubiegły piątek. W ataku zginęły co najmniej 144 osoby, kilkaset jest z kolei rannych. W piątek doszło do kolejnych zatrzymań w związku z atakiem. Władze Tadżykistanu przekazały, że zatrzymano dziewięć osób.