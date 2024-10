Prokurator generalny Węgier wystąpił z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego o odebranie immunitetu Petera Magyara. Polityk to lider węgierskiej opozycji i krytyk Viktora Orbana. Magyar - zdaniem śledczych - miał wyrzucić do rzeki telefon osoby, która go nagrywała. PE rozpoczął procedurę pozbawienia go immunitetu.