Nord Stream. Jak wysadzono gazociągi? Niemcy prowadzą śledztwo

Komentarz rzecznika rosyjskich władz odnosił się do wywiadu Scholza dla niemieckiej telewizji z ubiegłego tygodnia. Kanclerz powiedział, że podczas śledztwa nic nie zostanie ukryte , a badający sprawę dołożą wszelkich starań, by odpowiedzialni za wybuchy zostali ukarani.

Jak podkreśla Reuters, Moskwa wielokrotnie skarżyła się, iż Berlin nie robi wystarczająco dużo, aby zbadać powody eksplozji, które we wrześniu 2022 roku doprowadziły do pęknięcia rurociągów Nord Stream 1 i 2, zbudowanych w celu przesyłu rosyjskiego gazu do Europy pod Morzem Bałtyckim.