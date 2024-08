"Polskie władze nie wywiązały się z prawnego obowiązku aresztowania poszukiwanego. To niespotykany afront. Mężczyzna zdołał uciec do swojego kraju. Polskie władze mogły nawet ostrzec Ukraińca " - pisze "Spiegel". Według tygodnika niemiecki rząd i służby "są wściekłe na Warszawę " i nie zapomną Polakom" tego zagrania.

Ustalenia dziennikarzy "Spiegla", telewizji ZDF i duńskiego nadawcy Danish Broadcasting Corporation (DR) pokazują jednak, że "niemieccy śledczy mieli podwójnego pecha w tej sprawie". "Gdyby wystąpili o nakaz aresztowania Wołodomyra Ż . nieco wcześniej, możliwe byłoby nawet aresztowanie go w Niemczech " - czytamy.

22 maja Ż. ze swoją żoną i trojgiem dzieci udał się samochodem przez Szczecin do Rostocka, a następnie do Kopenhagi. Miał nawet zostać skontrolowany przy przekraczaniu granicy Niemiec, jak twierdzi jego rodzina. 26 maja jechali z powrotem do Polski, zatrzymując się w zachodniej części Berlina - u kuzynki żony poszukiwanego.