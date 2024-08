Wskutek protestu, zaplanowanego na trzy dni, tysiące pasażerów , w szczególności turystów spędzających urlop w Portugalii , zostało zmuszonych do zmiany połączenia lotniczego.

Według wspierającego protest portugalskiego Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Lotnictwa Pasażerskiego (SNPVAC), odwołane loty stanowią 70 proc. wszystkich połączeń zaplanowanych przez Easyjet od czwartku do soboty na portugalskich lotniskach.

Portugalia. Strajk na lotniskach

"Spodziewamy się masowego udziału w strajku pracowników tego przewoźnika" - przekazało w środę kierownictwo syndykatu, zaznaczając, że inne zaplanowane do soboty rejsy linii Easyjet z Portugalii lub do tego kraju również mogą ulec zakłóceniu .

Włochy. Paraliż ruchu lotniczego na Sycylii

Tysiące pasażerów musiało zmienić swoje plany także we Włoszech - z powodu kolejnej erupcji wulkanu Etna na Sycylii. Lotnisko czasowo wstrzymało odloty i przyloty. Taka sytuacja może potrwać co najmniej do godz. 18 w czwartek.