Władzy w Mińsku nie podoba się fakt przyznawania białoruskim obywatelom Karty Polaka, która potwierdza przynależność do naszego narodu. Nie jest to jednak równoznaczne z przyznaniem obywatelstwa. W państwowej telewizji kierownik departamentu obywatelstwa i migracji MSW Alaksiej Biahun stwierdził, że wspomniana Karta Polaka jest "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Białorusi" .

Karta Polaka. Dla reżimu Alaksandra Łukaszenki to "zagrożenie"

Chociaż kierownik departamentu obywatelstwa i migracji MSW twierdzi, że dokument stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie wyjaśnił, w jaki sposób Białorusini o polski ch korzeniach rzeczywiście mają do tego doprowadzać.

W związku z tym, że Karta Polaka ułatwia Białorusinom rozpoczęcie życia poza granicami kraju, Alaksandr Łukaszenka uważa mniejszość polską za "piątą kolumnę". Biełsat zaznacza, że posiadacze tego dokumentu poddawani są represjom. Jak czytamy, polegają one m.in. na zmuszaniu przez mundurowych do pisania podań do polskiego konsula o unieważnienie dokumentu czy grożeniu utratą pracy.