Reżimowy ekspert w swojej wypowiedzi odniósł się do rozbudowy polskich sił zbrojnych . Jego zdaniem, zbrojenia i przerzucanie kolejnych jednostek na wschód kraju jest jasnym sygnałem wskazującym na przygotowania do ataku na sąsiednie kraje .

- Przygotowują się do uczynienia Lwowa polskim . Nie ma innych celów dla tego grzechotania bronią ze strony Polski - stwierdza.

- Nie należy myśleć, że Polska próbuje zbroić się przeciwko Rosji. Nigdy jej się to nie uda, bez względu na to, w co będzie uzbrojona. Historia dowiodła już, że można zająć Moskwę, ale nie da się przejąć Rosji - dodaje.