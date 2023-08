Prigożyn będzie karmić uczniów rosyjskich szkół

Nie tylko Prigożyn będzie dostarczał żywność do rosyjskich szkół, zajmuje się tym też były parlamentarzysta Władimir Piekariow. Jak jednak wyjaśnia Możem Objasnit', Piekariow "działa na tym rynku już od dawna, natomiast Prigożyn, znany z wcześniejszego zaangażowania w branży cateringowej, zainwestował w dostawy posiłków dla uczniów po raz pierwszy" - piszą na Telegramie.

"Marsz na Moskwę". Dziwny bunt wagnerowców

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Było to rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem.