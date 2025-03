We wtorek odbyła się inauguracja Łukaszenki , który rządzi Białorusią od ponad 30 lat. Według białoruskich organizacji broniących praw człowieka "wybory" prezydenckie z 26 stycznia nie odpowiadały międzynarodowym standardom demokratycznym.

"Biorąc pod uwagę, że wybory odbywały się bez niezależnych kandydatów, którzy znajdują się albo w więzieniach, albo za granicą, opozycyjni politycy nie wykluczają, że Łukaszanka może przygotowywać swojego syna Mikałaja do przekazania władzy " - napisał w piątek portal telewizji Nastojaszczeje Wriemia (Current Time).

Urodzony w 2004 roku Mikałaj to najmłodszy, trzeci, syn Łukaszenki . Jego matką najprawdopodobniej jest osobista lekarka Łukaszenki, Iryna Abielska, która od lat zajmuje intratne stanowiska.

W 2011 r., gdy w mińskim metrze doszło do wybuchu, zakwalifikowanego przez śledczych jako zamach terrorystyczny, niedługo po ataku wraz z ojcem złożył wizytę w metrze, gdzie jeszcze były ciała zabitych.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka o najmłodszym synu. "To wyjątkowy człowiek"

W 2007 roku sam Łukaszenka przyznał, że będzie przygotowywał Mikałaja do przejęcia władzy. - Jeśli chodzi o następcę, to będę przygotowywać najmłodszego. Wyjątkowy człowiek - powiedział.

Według opozycyjnego polityka Pawła Łatuszki Łukaszenka chce, by władzę odziedziczył po nim najmłodszy syn. Jak dodał, Łukaszenka miał powiedzieć o tym jednemu z byłych prezydentów zachodniego kraju.

Białoruski niezależny politolog Waler Karbalewicz wątpi w ten rozwój wydarzeń. Ekspert zwraca uwagę, że Mikałaj jest jeszcze młody i nie był odpowiednio przygotowywany do takiej funkcji. Natomiast zdaniem Łatuszki, jeśli Mikałaj po zakończeniu uniwersytetu będzie piął się po drabinie kariery w parlamencie czy we władzy wykonawczej, można będzie z większą pewnością uznać, że Łukaszenka przystąpił do realizacji tego planu.