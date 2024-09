Egipt. Były minister apeluje do Berlina o zwrot popiersia Nefertiti

Zahi Hawass wzywa do podpisania się pod apelem skierowanym do władz Neues Museum w Berlinie , które jest w posiadaniu jednego z najsłynniejszych egipskich artefaktów na świecie.

"Kiedy artefakty są nielegalnie wywożone z Egiptu i sprzedawane, to tylko zachęca i ośmiela złodziei. Z przykrością stwierdzam, że muzea, które nadal wystawiają te artefakty i odmawiają ich zwrotu, nadal uczestniczą w zjawisku imperializmu i nie można im ufać, gdy twierdzą, że go potępiają" - obwieścił były minister.

Popiersie Nefertiti. Jeden z najważniejszych symboli starożytnego Egiptu

Rok później popiersie zostało wywiezione z Egiptu do Niemiec. Jak twierdziła wówczas ekipa archeologiczna - w pełni legalnie. Historycy wskazują jednak, że by tego dokonać Borchardt musiał uciec się do podstępu. By ominąć przepisy zakazujące wywożenia z Egiptu eksponatów o wyjątkowej wartości, niemiecki naukowiec miał zadeklarować, że popiersie wykonane jest z gipsu.