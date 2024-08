Indyjskie redakcje wysłały do Warszawy liczny korpus dziennikarzy i dziennikarek , z których większość bezpośrednio towarzyszyła Modiemu podczas jego zakończonej w piątek podróży do Polski i Ukrainy .

Materiały na temat tych wizyt można było znaleźć niemal we wszystkich stacjach telewizyjnych, tytułach prasowych oraz mediach internetowych w liczącym 1,4 mld mieszkańców kraju . Wiele z nich prowadziło relacje na żywo z poszczególnych wydarzeń, zarówno w języku hindi jak i po angielsku.

Narendra Modi w Polsce. Media w Indiach o historycznej wizycie

Indyjskie media o Polsce. "Brama do Europy"

Wpływowy anglojęzyczny dziennik "The Hindu" napisał, że wizyta indyjskiego przywódcy była co prawda pełna historycznych symboli, lecz jednocześnie praktyczna: na najwyższych szczeblach władzy dyskutowano kwestie geopolityczne w Europie i Azji , handel oraz obronność.

Bliska indyjskiemu rządowi prywatna stacja telewizyjna NDTV jeszcze przed przylotem Narendry Modiego do Warszawy poświęciła Polsce kilka materiałów. Wypowiadający się na jej antenie komentatorzy wskazywali na duży potencjał w rozwoju handlu, inwestycji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Prezenterzy stacji zwrócili też uwagę na liczbę polskich wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, w którą mogłyby inwestować indyjskie firmy. Mówili także o niewystarczającej liczbie polskich lekarzy i pielęgniarek - którą to lukę mogliby wypełnić indyjscy medycy.