Obecnie Milton jest huraganem piątej kategorii i niesie wiatr o prędkości przekraczającej 250 km/h. To może być najpotężniejszy w ostatnim stuleciu żywioł, który dotrze do Florydy. Ogłoszono obowiązkową ewakuację w 11 hrabstwach , zamieszkanych przez 6 mln osób . Nie wszyscy jednak chcą lub mogą uciec. Mieszkańcy mają coraz mniej czasu.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Huragan Milton coraz bliżej

Z powodu coraz gorszych warunków zwiększają się utrudnienia w ruchu lotniczym . Lotnisko w Tampie wstrzymało ruch już we wtorek rano, a leżące nieopodal międzynarodowe lotnisko St. Pete-Clearwater znajduje się w strefie objętej obowiązkową ewakuacją i również nie funkcjonuje.

Tym, którym nie udało się wyjechać z zagrożonych terenów, udostępniono miejsca w schronach . W hrabstwie Manatee w środę rano w tych miejscach znajdowało się około 5 tys. osób, a w hrabstwie Pasco: 3 tys. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu innych hrabstwach. Lokalne władze cały czas namawiają mieszkańców do ucieczki.

Spróbują przeczekać kolejny huragan

Cytowany przez telewizję NBC News 71-letni emeryt Mark Prompakdee powiedział, że mieszka tu od pięciu lat, wraz ze starszym bratem. Obaj przetrwali uderzenie huraganu Helene, biwakując na parkingu miejscowej szkoły. Teraz chcą to powtórzyć, ponieważ nie mają nikogo więcej oraz nie mają dokąd się udać.

Zostać na pokładzie i trwać przy swoim, czy opuścić okręt i udać się gdziekolwiek, co może się okazać jeszcze gorsze. To dwie strony monety. I jedno i drugie jest przerażające - twierdzi Blaight.

Zostają, bo nie stać ich na wyjazd? Różne powody

Oprócz tego w niektórych schroniskach nie przyjmuje się zwierząt , więc ich właściciele decydują się na zostanie z pupilami, licząc na to, że wspólnie uda im się przeczekać najgorsze.

To jednak nie wszystko. Jak przekonuje pisarka i historyk z Nowego Orleanu, Cierra Chenier, dużą rolę w tym zjawisku budzą też nierówności społeczne. Wiele osób boi się, że po przejściu huraganu nie będzie miało do czego wracać.

Maruderzy mogą zostać bez pomocy

Niezależnie od opisanych powyżej przyczyn lokalne władze na Florydzie przekonują, że pozostanie w zagrożonych rejonach może być śmiertelnie niebezpieczne. Już w poniedziałek burmistrz Tampy Jane Castor w dramatycznym apelu przekonywała, że " jeśli zdecydujecie się zostać, to umrzecie ".

Do ewakuacji wezwał mieszkańców również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który podkreślił, że może to być najgorszy sztorm, jaki uderzy we Florydę od przeszło stu lat.