DeSantis - jak twierdzi rozmówca stacji - nie odebrał telefonu od wiceprezydent, gdyż uznał, że ma on "podłoże polityczne" .

USA: Gubernator Florydy nie odebrał telefonu od Kamali Harris

Zespół gubernatora informował również, że DeSantis przynajmniej od kilku dni nie kontaktował się z prezydentem Joe Bidenem , ani w związku z huraganem Helene, ani zbliżającym się do Florydy potężnym huraganem Milton.

- Jeśli prezydent albo wiceprezydent wyciągają rękę, by zaoferować pomoc swoim wyborcom, ludziom mieszkającym w danym stanie i chcą upewnić się, że na poziomie federalnym robione jest wszystko, co trzeba, to od DeSantisa zależy, czy chce nam odpowiedzieć, czy nie - mówiła w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.